Cagliari-Fiorentina, gesto di classe del club rossoblù: viola ospiti ad Asseminello

La squadra di Palladino si allena questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per la rifinitura in vista del match di domani

Un bel gesto di cortesia da parte del Cagliari Calcio nei confronti della Fiorentina, avversaria domani alle 18.30 all’Unipol Domus. Il club rossoblù ha deciso di concedere gli spazi del Crai Sport Center di Assemini per la rifinitura della squadra viola questa mattina, mentre i ragazzi di Nicola si alleneranno nel pomeriggio.

Questo per aiutare i toscani dopo il rinvio di due giorni della gara prevista ieri e spostata all’ultimo minuto a causa della scomparsa di Papa Francesco. Uno slittamento che non avrebbe permesso alla Fiorentina né di rientrare in Toscana, né di avere il tempo per cercare una struttura idonea all’allenamento.

