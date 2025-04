L'area è quella in cui si trovano i cantieri nautici. Sul posto si sono precipitati Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine: si indaga sulle origini del rogo

Terrore a Olbia, enorme incendio a Cala Saccaia: intervento in corso

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena sono in azione per cercare di spegnere un enorme incendio scoppiato a Cala Saccaia, zona in cui sono posti i cantieri nautici.

Secondo alcune indiscrezioni, l’incendio potrebbe essere partito da un’imbarcazione in manutenzione all’interno del capannone di una azienda locale. Al momento non si hanno ancora notizie certe sulla ricostruzione delle cause.

Non ci sono feriti. Sul posto però si sono precipitati ambulanze, elisoccorso e Forze dell’Ordine. Al lavoro per lo spegnimento le squadre dei vigili del fuoco di Olbia, Arzachena, Tempio. Sorvola l’area l’elicottero dell’eninucleo di Alghero Fertilia. Presente anche una squadra del distaccamento di Siniscola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it