Cagliari, sirene di mercato su Mina: ci prova un club estero

Si accende il calciomercato intorno a Yerry Mina ma il Cagliari ha pronta la contromossa per trattenere il difensore in Sardegna

Il campionato di Serie A non è ancora terminato ma già si infiamma il calciomercato in vista della sessione estiva 2025. In casa Cagliari tiene banco la questione Yerry Mina, in scadenza di contratto a giugno ma su cui il club starebbe lavorando per trattenerlo ancora in Sardegna.

Sul difensore colombiano classe 1994 si sarebbero posati gli occhi dei club dell’Arabia Saudita che, da qualche anno, è diventata “l’el dorado” per i calciatori a seguito di ingaggi monstre offerti per battere la concorrenza delle società europee. A Mina sarebbe stato proposto un contratto da 5 milioni di euro annui.

Tuttavia i rossoblù si cautelano, forti delle trattative portate avanti finora con il calciatore e provano ad ottenere la firma sul rinnovo che legherebbe Mina al Cagliari fino al 2028.

