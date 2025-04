Carabinieri, raffica di controlli nel Nuorese: un arresto e diverse denunce

Un’operazione di controlli straordinaria svolta ieri sera dai Carabinieri della compagnia di Siniscola ha portato all’arresto di un maggiorenne e diverse persone sono state denunciate.

Il ragazzo arrestato doveva espiare 8 mesi di reclusione per un’evasione commessa ad Orosei nel 2019. Per quanto riguarda le altre persone fermate, si tratta di quattro individui di età compresa tra i 21 e i 33 anni che sono state fermate in pieno centro a San Teodoro per porto di coltelli.

Inoltre, un 33enne è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza, ad un bar è stata inflitta una sanzione di 600 euro per alcune violazioni al Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza. Ad ogni modo, i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it