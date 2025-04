Cagliari, riqualificazione Sant’Elia: rimossi rifiuti e avviati i controlli

Nell’ambito di operazioni di riqualificazione del quartiere di Sant’Elia, il Comune di Cagliari ha avviato delle operazioni di rimozione dei rifiuti e pulizia in alcune aree.

L’intervento ha preso il via lo scorso 15 aprile e ha riguardato i punti che si erano caratterizzati per l’accumulo dei rifiuti. Si tratta dell’area sterrata in via A. Vespucci; piazza Lao Silesu; area “palazzo Bodano” (tra via Schiavazzi e via Cossiga); piazza L. Falchi; piazza B. Demuro e il parcheggio Cuore (via A. Vespucci).

L’attività è tuttora in corso e sono previsti interventi di pulizia in altre aree individuate dal Servizio Igiene, decoro urbano e ambiente, che interesseranno l’intero quartiere.

Le aree ripulite saranno sottoposte a controllo, anche tramite videosorveglianza, al fine di evitare la formazione di nuovi punti di abbandono dei rifiuti.

