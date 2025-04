Progressisti preoccupati per lo “strappo” | Il Pd: “Nessuna crisi”

Il consigliere Francesco Agus fa notare come la differenza di vedute sulla nomina dei commissari in Sanità richieda una riflessione profonda in seno alla maggioranza regionale

C’è stato uno strappo nel Campo Largo, anzi no. Se alcuni alleati fanno sorgere preoccupazione per quanto accaduto con la nomina dei commissari delle Asl, il Partito Democratico per bocca del segretario Piero Comandini getta una secchiata d’acqua sul fuoco.

A lanciare l’esigenza di una riflessione di coalizione era stato il consigliere regionale dei Progressisti, Francesco Agus.

“Le ragioni di metodo che hanno portato a questo dissenso richiedono una riflessione seria e un cambio di passo: un coinvolgimento vero, sistematico e non estemporaneo, delle forze della coalizione e un’apertura concreta alla società sarda. Un confronto sincero e un metodo di lavoro condiviso sono condizioni indispensabili per dare forza alla coalizione e garantire un percorso legislativo e politico fruttuoso e all’altezza delle aspettative dei cittadini sardi”.

Sul tema però il Partito Democratico ha voluto fare chiarezza. Non celando la differenza di vedute, ma mettendo in primo piano i tratti che li accomunano

“Da parte del Pd c’è sempre stata una dialettica per cercare di trovare le soluzioni migliori. Noi ci siamo candidati per governare cinque anni. Ne abbiamo appena passato un insieme difficile, ma siamo insieme per governare e risolvere i problemi dei sardi. Non è uno strappo, non è una crisi, è una diversa dialettica su un problema complesso come la sanità” ha spiegato Comandini.

