Soru: “Con mia figlia ho fatto pace, ma la pensiamo diversamente”

In una lunga intervista per La Stampa, l'ex presidente della Regione Sardegna ha ricordato la creazione di Tiscali e parlato del rapporto con la figlia Camilla

La pace è tornata in famiglia Soru: lo ha svelato l’ex Presidente della Regione Sardegna in una lunga intervista rilasciata a La Stampa.

Renato Soru ha spiegato i motivi che hanno portato alla cessione della villa di Villasimius per 15,5 milioni di euro a Richard Widmaier Picasso, nipote del grande pittore. “Ho ceduto la casa perché devo onorare un debito che avevo contratto, nel passato, per aiutare la società. Dopo il 2010 avevo anticipato un aumento di capitale in uno dei tanti momenti di crisi dell’azienda”

Quindi ha ricordato il momento in cui è nata Tiscali, oggi ormai un capitolo chiuso. “Decisi di vendere la Czech On Line a un fondo di investimento, o meglio a un “private equity” tedesco-americano. Con i soldi ricavati nacque Tiscali. Oggi per me questo resta un argomento doloroso”.

Infine la riappacificazione con la figlia Camilla, eletta nel febbraio 2024 come consigliera regionale nelle fila del Partito Democratico.

“Sì, abbiamo fatto pace ma la pensiamo in modo differente. Lei crede nel Campo largo (l’alleanza tra Pd e 5 Stelle, ndr), io non so più a cosa credere”

