Verona-Cagliari, Nicola: “Estasiato da Pavoletti, in Sardegna calcio romantico”

Il tecnico del Cagliari felicissimo per la prova dei suoi a Verona, dove i rossoblù non vincevano in Serie A dal 1972

Dopo la vittoria per 2-0 in casa del Verona, il tecnico Davide Nicola esprime in conferenza stampa tutta la soddisfazione per la prova del suo Cagliari.

“Oggi sono estasiato da Leonardo Pavoletti per lo spirito, la qualità, la continuità con cui ha giocato sino a quando ne aveva” ha detto il mister nel dopo gare. “Sono contento dei ragazzi, di Leo che ha dimostrato tutto il suo valore, di Deiola che ha avuto modo di dire la sua pur non essendo al meglio. Non è solo esperienza, è anche capacità di trasmettere valori e significato del vestire la maglia del Cagliari. Sono felice perché la squadra ha dimostrato una volta di più quanto lavora ogni giorno”.

La gara. “Sapevamo che il Verona è squadra molto fisica e con un gioco diretto, siamo stati bravi ad alzare le linee e abbassarle quando necessario. Abbiamo raggiunto un livello di attenzione importante, non abbiamo rinunciato a giocare pur avendo la giusta cura del dettaglio nelle due fasi. Non vincevamo qui dal ‘72 e questo dice molto di quanto fosse dura a Verona. Sappiamo di avere fatto un bel passo ma ancora non siamo salvi”.

La prossima. “Pensiamo a riconfermarci senza rilassarci, solo così si può migliorare e salire di livello. mi piacerebbe vedere in settimana la stessa fame della scorsa per farci trovare pronti contro l’Udinese”.

L’immagine. Poi Nicola commenta le lacrime di gioia del bambino inquadrato al gol di Pavoletti: “Un’immagine meravigliosa, per me che è il primo anno in Sardegna e rappresento questi colori è una emozione continua perché in ogni dove abbiamo la nostra gente a sostenerci. Il sardo, il tifoso del Cagliari è in ogni dove, ovunque andiamo siamo a casa nostra. È il calcio romantico che ogni tanto si vede ancora e che ci emoziona tanto”.

