Verona-Cagliari, emozione al Bentegodi: Davide in lacrime per il gol di Pavoletti

Una scena toccante rubata dalle telecamere durante la sfida tra Verona e Cagliari ha commosso gli sportivi di tutta Italia. Al gol di Leonardo Pavoletti per l’1-0 al Bentegodi, il piccolo Davide, giovane tifoso rossoblù, è esploso in lacrime di gioia per la rete del suo idolo alla prima da titolare in questa stagione.

Stringendo tra le mani la maglia del Cagliari con il nome e il numero del suo idolo, Davide ha vissuto un momento che difficilmente dimenticherà. L’immagine del bambino emozionato è rapidamente diventata virale tra i tifosi e ha fatto il giro dei social.

Il lieto fine è poi arrivato a fine gara, quando il piccolo tifoso ha potuto incontrare Pavoletti di persona. Un abbraccio, un sorriso e una foto insieme hanno suggellato una serata speciale sia per il campione rossoblù che per il suo giovane fan. Una storia di sport, cuore e appartenenza che ha emozionato non solo i tifosi del Cagliari, ma tutto il mondo del calcio.

