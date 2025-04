Zappa, che botta! Il difensore scherza: “Tre punti in più e… un naso in meno”

Colpo forte al naso per Gabriele Zappa durante Verona-Cagliari, ma per il difensore nulla di grave e nel dopo gara scherza sui social

I segni della lotta sul volto di Gabriele Zappa. Il difensore del Cagliari, in campo per tutta la partita nel trionfo di Verona che avvicina i rossoblù alla salvezza, ha riportato una brutta botta al naso durante il primo tempo della sfida del Bentegodi.

Zappa è stato medicato a bordocampo, per poi tornare in campo con un vistoso tampone in una narice a limitare il copioso sanguinamento. Un colpo fortuito ma che si è fatto sentire, anche se il difensore ha proseguito senza problemi e nella giornata di ieri si è regolarmente allenato alla ripresa dei lavori in casa Cagliari.

Sui social lo stesso Zappa ha voluto scherzare sull’accaduto: “Tre punti in più in classifica e… un naso in meno” ha scritto. Subito sono arrivati i commenti divertiti dei tifosi e dei compagni di squadra Jankto e Deiola. Intanto Zappa è entrato nella lista dei diffidati dopo l’ammonizione rimediata contro il Verona, come confermato dal Giudice sportivo.

