Questione Tari, Mura: “Crescono i costi e la città è più sporca”

Roberto Mura, consigliere comunale di Cagliari, attacca il primo cittadino Massimo Zedda e la sua Giunta sulla questione della Tari.

“La questione Tari è uno dei tasti dolenti della Giunta Zedda: da quando governano la Città la Tari è aumentata esponenzialmente, il costo del servizio è salito a 54 milioni di euro all’anno e la città è più sporca. Insoddisfatto di questi risultati il sindaco tiene in ostaggio la città per altri nove anni (più i nove precedenti sono diciotto) legandola a un sistema del porta a porta che è inadeguato alle effettive esigenze dei cittadini”, dichiara il consigliere.

“La novità è che la Regione ha stanziato 9 milioni di euro in 3 anni per sostenere Cagliari nella raccolta differenziata: bene ma non benissimo. Infatti la normativa a riguardo è molto stringente e stabilisce che il servizio di raccolta debba essere totalmente pagato con i soldi della Tari. Di conseguenza, la scelta più saggia sarebbe stata usare queste importanti risorse per introdurre in città servizi e tecnologie capaci di diminuire il costo effettivo del servizio e migliorarlo: noi abbiamo proposto di introdurre mini isole ecologiche di quartiere per liberare le case dai mastelli, nuovi ecocentri per favorire un più efficente smaltimento dei rifiuti e pulizie continue della Città”.

Mura, infine, conclude: “Al contrario, la maggioranza di centrosinistra “spalma” queste risorse su tutte le utenze domestiche rendendo quasi impercettibile la riduzione della Tari: si tratta di una tassa che comunque rimane tra le più alte d’Italia, comunque superiore rispetto ai cinque anni precedenti e senza nessuna attenzione per le attività produttive. La relativa copertura di spesa può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Da appena insediati chiediamo un drastico abbassamento della Tari ma non sprecando i soldi dei cittadini con azioni inutili e propagandistiche”.

