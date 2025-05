Referendum province, Spanedda: “Importante per dare voce a comunità locali”

L’Assessore agli Enti Locali Francesco Spanedda è intervenuto sull’approvazione della proposta di legge con cui si è disposto il rinvio del voto delle province per gli organi di secondo livello e anche per l’eventuale svolgimento dei referendum dei comuni per cambiare la provincia di appartenenza.

“La proposta di legge n. 82/A è un pezzo ulteriore nel percorso di riorganizzazione delle Province – ha affermato Spanedda – La riapertura dei termini per i Comuni che hanno deliberato di aderire a un’altra Provincia o Città metropolitana è un atto che sottolinea l’importanza di dare voce alle comunità locali”

L’assessore poi prosegue: “Il rinvio delle elezioni di secondo livello al 31 ottobre 2025 è pensato per garantire che i nuovi Enti riflettano una rappresentanza coerente con l’assetto territoriale, scaturito dai referendum. Nessuna sospensione del principio democratico della rappresentanza, dunque, e nessun prolungamento sine die dell’amministrazione straordinaria”.

Le consultazioni saranno indette entro luglio 2025 dalla Presidente della Regione e si svolgeranno entro i sessanta giorni successivi. I referendum comunali, grazie ai quali si potrà cambiare Provincia di appartenenza, si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2025, in concomitanza con il primo turno elettorale e con i referendum nazionali su lavoro e cittadinanza.

