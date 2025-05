Gli insetti mettono a rischio non solo la produzione di sughero, ma anche una possibile alterazione dell'ecosistema: "Stiamo rispondendo con tempestività" ha affermato l'assessora Laconi

Sardegna, al via la guerra ai lepidotteri defogliatori: stanziati 3 milioni

I lepidotteri defogliatori del sughero minacciano la Sardegna e così la Regione ha dato il via ad una campagna per debellare in particolare Lymantria dispar e Malacosoma neustria.

Il rischio principale infatti è che possano alterare la stabilità degli ecosistemi forestali e anche la produzione del sughero nell’Isola.

Le operazioni sono partite oggi nell’area nord-occidentale della Sardegna e sono state promosse dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, tramite un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro.

Di fatto, la campagna riguarderà circa 40 mila e 400 ettari di sugherete localizzate in numerosi comuni delle principali aree sughericole dell’isola, tra cui Sinnai, Burcei, Iglesias, Fluminimaggiore, Thiesi, Villanova Monteleone, Putifigari, Montresta, Telti, Tempio Pausania e molti altri.

“Stiamo rispondendo con tempestività, rigore scientifico e operatività al manifestarsi di un problema fitosanitario sempre più diffuso, grazie a un impegno congiunto e strutturato che coinvolge l’intera Amministrazione regionale, i tecnici specializzati dell’Assessorato e gli enti scientifici e operativi preposti al monitoraggio e alla difesa attiva del patrimonio forestale” ha dichiarato l’assessora regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi.

