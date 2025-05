Cagliari, erba alta sulle aiuole di via Dante | Loi (FdI): “Inaccettabile”

La consigliera comunale ha presentato un'interrogazione alla Giunta lamentando l'incuria in cui versa via Dante nonostante i recenti lavori di restyling

I marciapiedi rimessi a nuovo e in ordine, ma le aiuole completamente abbandonate all’erbaccia. La consigliera comunale Stefania Loi di Fratelli d’Italia non ci sta e chiede spiegazioni immediate al sindaco di Cagliari Massimo Zedda per lo stato di via Dante.

“È inaccettabile che, dopo un intervento di riqualificazione, non si garantisca una manutenzione adeguata del verde pubblico” dichiara Loi. “Chiediamo un piano serio e continuativo per la gestione del verde urbano, affinché gli investimenti effettuati non vengano vanificati”.

La consigliera ha presentato un’interrogazione urgente per sollecitare l’amministrazione a intervenire sullo stato di degrado delle aiuole lungo via Dante, riqualificate dall’ex sindaco Paolo Truzzu.

Loi chiede al sindaco Zedda e alla Giunta le motivazioni della mancata manutenzione ordinaria delle aiuole di via Dante e quali interventi urgenti siano previsti per ripristinare il decoro e la funzionalità del verde pubblico, nonché se esista un piano strutturato e continuativo per la cura del verde in via Dante e nelle aree limitrofe.

