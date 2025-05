L'iter di approvazione in commissione Governo del territorio è programmato per la giornata di domani, preceduto dalla conclusione delle audizioni odierne

Ok al Salva casa più vicino: la maggioranza riparte con l’edilizia

Superate le recenti turbolenze interne alla maggioranza di centrosinistra, generate dalla divergenza di vedute tra la presidente Alessandra Todde e il Partito Democratico riguardo alle designazioni dei commissari delle aziende sanitarie, e incassato il contraccolpo dell’impugnazione governativa della stessa normativa, la coalizione riorienta la propria azione politica sul settore dell’edilizia.

L’attenzione si concentra ora sul disegno di legge numero 83, deliberato dalla Giunta regionale un mese addietro, finalizzato al riassetto e all’armonizzazione della legislazione regionale in materia edilizia e urbanistica con le disposizioni nazionali introdotte dal decreto denominato Salva casa, promosso da Matteo Salvini.

L’iter di approvazione in commissione Governo del territorio è programmato per la giornata di domani, preceduto dalla conclusione delle audizioni odierne, con l’intervento previsto dell’Ordine dei geologi. Successivamente, si terrà un incontro tra i consiglieri di maggioranza e l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda, al fine di illustrare le modifiche al testo emerse dalle istanze rappresentate dagli stakeholder.

L’approvazione del decreto legge potrebbe avvenire in tempi brevi, considerando che la minoranza di centrodestra ha costantemente sollecitato una rapida adozione per integrare le novità introdotte dal provvedimento in una normativa di carattere tecnico e manutentivo, ambito ritenuto immune da posizioni ideologiche.

