Sciopero dei treni in Sardegna, cancellazioni e ritardi sulle corse

L’agitazione sindacale di otto ore indetta da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che coinvolge i dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato e delle aziende in appalto, sta causando disservizi anche in Sardegna in questa mattinata. Si registrano ritardi e soppressioni di treni nelle principali stazioni dell’Isola, con ripercussioni previste fino alle ore 17.

“Dopo oltre 16 mesi di mancato rinnovo del contratto nazionale non solo non c’è uno spiraglio o un’apertura per poter chiudere in tempi brevi un contratto che riguarda oltre centomila addetti ma le trattative continuano senza alcun concreto avanzamento”, dichiara ad Ansa il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu.

“Avremmo voluto evitare l’ennesimo disagio a chi fruisce giornalmente del servizio ferroviario per lavoro, studio o semplicemente per attività ludiche, ma a nulla sono servite le procedure di raffreddamento per evitare questo primo sciopero dell’intero comparto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it