Ussaramanna, recinta un terreno altrui e aggredisce i Carabinieri: arrestato

L’uomo ha colpito i militari con una pinza e un pugno, ferendoli durante un intervento per una lite sui confini tra proprietà

Attimi di tensione questa mattina a Ussaramanna, dove un allevatore 77enne è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di violazione di domicilio, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violenza contro pubblici ufficiali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era introdotto in un terreno privato contiguo all’abitazione di una donna di 63 anni, intenzionato a recintare l’area con paletti e rete metallica per una controversia sui confini.

L’allarme è scattato con una chiamata al 112 e l’arrivo tempestivo dei militari della Stazione di Lunamatrona e dell’Aliquota Radiomobile di Sanluri. All’intimazione di abbandonare il luogo, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo con una pinza da taglio un carabiniere all’avambraccio, poi ne ha colpito un altro con un pugno. Entrambi hanno riportato contusioni lievi, mentre l’aggressore, immobilizzato con difficoltà, è stato successivamente assistito dal 118 e trasferito all’ospedale di San Gavino Monreale.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due coltelli a serramanico e l’attrezzo utilizzato nell’aggressione. Su disposizione della Procura di Cagliari, il 77enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

