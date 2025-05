Centrale eolica in Marmilla: progetto “Su Murdegu” bloccato dal Ministero

“Stavolta è andata male. La società energetica milanese Grv Wind Sardegna 7 srl intendeva realizzare l’ennesima centrale eolica in Marmilla nei Comuni di Villanovafranca, Furtei, Villamar e Sanluri ma il procedimento di valutazione d’impatto ambientale si è concluso con una sonora bocciatura”. Ad annunciarlo è Stefano Deliperi, presidente dell’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico.

“Non solo. Il Tar della Sardegna, con la sentenza non definitiva del 2 maggio 2025, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso il silenzio dell’amministrazione e ha disposto la conversione del rito in ordinario per la trattazione della domanda sia di risarcimento del danno da ritardo e sia di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria”.

Deliperi infine conclude: “Il progetto di centrale eolica “Su Murdegu”, prevedeva sette torri eoliche per una potenza complessiva di 42 megawatt e varie opere di connessione e servizi nel paesaggio agricolo e storico-culturale della Marmilla, area della Sardegna che- secondo le intenzioni delle società energetiche- dovrebbe trasformarsi in zona industriale per la produzione di energia, fra svariate centrali eoliche, fotovoltaiche, agrivoltaiche e opere connesse”.

