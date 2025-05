Becciu, assente al Conclave ma presente al saluto per Leone XIV

Anche il cardinale Angelo Becciu era presente ieri sera nella Cappella Sistina per il saluto del neoeletto Papa Leone XIV. Pur non avendo preso parte al conclave, Becciu ha voluto partecipare al momento in cui il nuovo pontefice ha salutato i cardinali elettori dopo la presentazione dalla Loggia di San Pietro.

Il cardinale sardo aveva annunciato il 29 aprile la propria decisione di non partecipare al Conclave, pur continuando a essere presente alle Congregazioni generali.

“Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave, pur rimanendo convinto della mia innocenza”, aveva dichiarato per l’occasione.

