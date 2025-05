Como-Cagliari, Nicola: “Vogliamo salvarci il prima possibile”

"Prima ci salviamo e meglio è, ma non dobbiamo giocare in modo frenetico" ha dichiarato l'allenatore del Cagliari in vista del match contro il Como

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani allo stadio Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas.

Sulla partita e sulla salvezza: “Prepariamo la partita come le altre, non pensiamo solo al Como ma anche alle successive: vogliamo la salvezza. Prima la raggiungiamo e meglio è, ma non dobbiamo giocare in modo frenetico. Non sarà una partita più difficile ma andrà approcciata bene per come gioca il Como”.

Sugli infortunati: “A parte Mina che continua nel suo lavoro di recupero, Coman non ci sarà per il problema al tendine che aveva anche prima di quando è arrivato. Jankto e Kingstone hanno avuto un problema alla caviglia mentre portiamo Luperto: per lui ci sono altri discorsi da affrontare, ha un problema ma verrà con noi”.

Sulla squadra: “Andare avanti alle prossime partite con la testa non serve, pensiamo alla nostra settimana di lavoro. Siamo in crescita, si vede anche dai dati: dimostrano che la costruzione della squadra è stata oculata. Vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza”.

