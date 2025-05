L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 7. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area

Paura a Benetutti, auto contro furgone: autisti feriti in ospedale

Intorno alle 8 di questa mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Bono sono intervenuti per un incidente stradale tra un’autovettura ed un furgone sulla sp7 Benetutti – Nule.

I due occupanti della vettura sono stati trasportati in in ospedale da 2 ambulanze del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it