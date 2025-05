Arzachena, pauroso incidente all’alba: auto ribaltata e avvolta dalle fiamme

Terribile incidente fortunatamente senza conseguenze per il conducente, che è riuscito a uscire dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero

Attimi di paura questa mattina intorno alle 6.30 sulla Strada Provinciale 14, nel tratto tra Arzachena e Luogosanto. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada, ribaltandosi e prendendo fuoco.

Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Subito soccorso, è stato preso in carico dal personale del 118 per le prime cure. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno domato l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante e successivamente bonificato l’area interessata.

A scopo precauzionale è stato attivato anche l’elisoccorso. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.

