Sassari, inseguimento per le vie del centro: giovane arrestato per spaccio di eroina

Un movimentato inseguimento tra le strette vie del centro storico di Sassari si è concluso con l’arresto di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 1° maggio, durante i servizi di controllo del territorio potenziati dalla Questura in occasione della festività.

L’episodio ha avuto inizio in piazza Tola, dove una pattuglia della Squadra Volante ha notato il giovane e ha deciso di sottoporlo a un controllo ordinario. Alla richiesta di esibire i documenti, il soggetto è scattato improvvisamente in una fuga a piedi, cercando di seminare gli agenti sfruttando l’intricato reticolo di strade del nucleo antico.

Ne è scaturito un inseguimento serrato che ha toccato via Pettenadu, via Rosello, via Ramai, via Organari e il Corso Vittorio Emanuele. Un agente, senza mai perdere di vista il fuggitivo, è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente in vicolo San Carlo.

La perquisizione personale effettuata sul posto ha svelato il motivo della fuga: il giovane nascondeva nei pantaloni due ovuli contenenti complessivamente circa 25 grammi di eroina. La quantità e la modalità di confezionamento della sostanza hanno portato i poliziotti a ipotizzare la destinazione allo spaccio nel mercato locale.

Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di via Palermo e, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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