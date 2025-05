Emergenza ospedali, manca il personale con i reparti sovraffollati

Questa condizione porta spesso all'assistenza di pazienti su barelle nei corridoi, con la sola garanzia di un paravento per la privacy

Una recente indagine condotta tra marzo e aprile da Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, ha messo in luce criticità significative nel sistema sanitario sardo. L’analisi rivela che la totalità dei reparti ospedalieri si trova frequentemente in una situazione di sovraffollamento, con una costante indisponibilità di posti letto. Questa condizione porta spesso all’assistenza di pazienti su barelle nei corridoi, con la sola garanzia di un paravento per la privacy. Tuttavia, circa un terzo dei ricoveri potrebbe essere evitato attraverso una più efficace gestione sanitaria sul territorio e un maggiore investimento nella prevenzione.

Lo studio Fadoi evidenzia inoltre una persistente insufficienza di personale medico in quasi tutte le unità operative della regione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei medici si trova a non avere più tempo, o ad averne insufficiente, per dedicarsi all’attività di ricerca scientifica.

Questi sono i risultati principali emersi dalla rilevazione effettuata dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it