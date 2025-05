Oncologia sarda: disponibilità di posti letto maggiore rispetto al resto d’Italia

La Sardegna vanta una dotazione di quasi dodici posti letto dedicati all’oncologia ogni 100.000 residenti, superando di oltre due unità la media registrata a livello nazionale. Questo è uno dei dati salienti emersi dal diciassettesimo rapporto sulla situazione assistenziale dei pazienti oncologici, presentato durante la ventesima Giornata nazionale del malato oncologico, un’iniziativa promossa da Favo e dalle numerose associazioni che ne fanno parte.

Un quadro positivo emerge anche per quanto concerne i posti letto di radioterapia, con 3,80 posti disponibili per milione di abitanti in Sardegna, contro una media nazionale di 2,93. L’isola si posiziona al di sopra della media italiana anche per quanto riguarda il servizio di oncologia medica, con 10,771 unità per milione di abitanti rispetto alle 8,03 della media nazionale.

Unica nota meno positiva riguarda i servizi di radioterapia per milione di abitanti, dove la Sardegna registra un dato di 2,53, inferiore alla media nazionale di 3,15.

