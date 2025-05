Palau, incassi non comunicati: posti i sigilli a un bar-tabaccheria

La misura restrittiva, come specificato in un comunicato della Guardia di Finanza, comporta l'interruzione dell'attività per nove giorni nel corso del mese corrente

A Palau, i finanzieri della locale Tenenza hanno dato seguito a un’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale, emessa dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un esercizio pubblico che funge da bar e tabaccheria.

La misura restrittiva, come specificato in un comunicato della Guardia di Finanza, comporta l’interruzione dell’attività per nove giorni nel corso del mese corrente. Essa è la conseguenza di una precedente verifica fiscale, mirata all’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, durante la quale sono state riscontrate reiterate omissioni nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati tramite il Pos e denaro contante. L’omessa documentazione delle operazioni imponibili, indispensabili per la quantificazione delle imposte dovute, ha quindi originato l’emissione del provvedimento sospensivo adottato da parte della Direzione regionale Agenzia delle entrate.

Le irregolarità fiscali accertate dai militari della Guardia di Finanza prevedono, come sanzione accessoria, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo variabile da tre giorni a un mese. Tale periodo si estende da uno a sei mesi qualora l’ammontare complessivo dei corrispettivi contestati superi i 50mila euro.

