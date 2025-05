Fortunatamente non ci sono feriti, ma è stato solo un caso se in quel momento non vi era nessuno a passeggiare nella via, solitamente sempre trafficata

Tragedia sfiorata a Cagliari, grosso albero cade sulle auto in via Paoli

Una fatalità ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Cagliari. Un albero che si trovava dentro il giardino di un edificio in via Paoli e caduto sul marciapiede e sulla strada.

Fortunatamente non risultano esserci stati feriti, ma la pianta si è abbattuta sulle auto che erano parcheggiate in prossimità.

E’ stato solo un caso che in quel momento non stessero passeggiando delle persone sul marciapiede in una via che, solitamente, è abbastanza trafficata a tutte le ore del giorno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it