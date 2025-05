L'allerta di criticità moderata rimarrà in vigore fino alle 21 di questa sera. Intanto il Comune di Cagliari invita i cittadini a prestare attenzione

Torna la pioggia in Sardegna: diramata allerta gialla

Dopo la tregua data da una giornata quasi estiva, la Sardegna si prepara nuovamente a far fronte alla pioggia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per il pomeriggio di oggi, 16 maggio, dalle 14 fino alle 21.

In particolare, l’allerta di criticità moderata è stata diramate per le aree del Campidano, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

Intanto anche il comune di Cagliari ha voluto fare eco alla protezione civile e ha diffuso le cautele consigliate da adottare in caso di temporali intensi:

“Restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile”.

