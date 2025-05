Conte a Nuoro il 29 maggio: chiuderà campagna elettorale M5S

Nuoro si prepara ad accogliere Giuseppe Conte. Il prossimo 29 maggio, in occasione della chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le amministrative, il leader nazionale del partito si recherà in città.

Insieme a lui ci sarà la presidente della Regione Alessandra Todde, il senatore Ettore Licheri e il candidato sindaco sostenuto dal campo largo Emiliano Fenu.

Il voto è fissato per l’8 e il 9 giugno e i due principali candidati sembrerebbero essere proprio il rappresentante del M5S e il leader di Azione nell’Isola Giuseppe Luigi Cuccu. In corsa anche Lisetta Bidoni, Progetto per Nuoro, e Domenico Mele, Democrazia sovrana popolare.

