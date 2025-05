Crs4, il nuovo amministratore unico è Massimo Carpinelli

Sardegna Ricerche ha designato il nuovo Amministratore unico del CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna. A ricoprire l’incarico per il prossimo triennio sarà il Prof. Massimo Carpinelli, già Rettore dell’Università di Sassari, ed oggi Direttore di EGO (European Gravitational Observatory).

Carpinelli succede al professor Giacomo Cao nella guida del centro. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea dei soci, dove Franco Pinna è stato eletto ad assumere l’incarico di Sindaco Unico.

Il nuovo amministratore dovrà lavorare per la valorizzazione e rilancio del ruolo centrale del CRS4 in un percorso di rinnovamento volto a valorizzarne ulteriormente il potenziale e ad accrescerne l’impatto strategico al servizio dello sviluppo tecnologico e scientifico della Sardegna.

“Accogliamo con favore la nomina del prof. Massimo Carpinelli ad amministratore unico del CRS4. Si tratta di una figura di alto profilo accademico e scientifico, il cui contributo potrà rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del Centro nell’ambito della ricerca, dell’innovazione tecnologica e del trasferimento delle competenze al tessuto produttivo sardo. Saprà sicuramente interpretare al meglio le sfide della transizione digitale e dell’innovazione che attendono la nostra Regione” ha commentato il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni.

“Questo incarico rappresenta per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Il legame con la Sardegna è forte e la possibilità di amministrare un centro così importante e determinante per la ricerca mi rende fiero e mi sprona a dare un contributo significativo al rinnovamento scientifico e tecnologico di questa splendida regione” ha commentato Carpinelli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it