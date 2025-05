Muravera, il San Marcellino non chiuderà: “Presidio fondamentale”

La notizia della chiusura dei servizi dell’ospedale San Marcellino di Muravera non ha alcun fondamento. Parola di Giuseppe Frau, vice presidente del Consiglio regionale, e Sandro Porcu, capogruppo di Orizzonte Comune nonché sindaco di Villaputzu.

I due sono intervenuti a margine del vertice di maggioranza che si è svolto nella mattinata del 23 maggio, in cui si è parlato anche di sanità.

Il vice presidente Frau ha affermato che la maggioranza è attualmente impegnata in un’azione di rilancio della Sanità a partire da quella territoriale, che deve vedere i presidi più periferici come punti di riferimento per i cittadini, rafforzando i servizi utili.

Per questo motivo, per la Asl di Cagliari sia il presidio di Muravera che di Isili, insieme alle sedi dei Distretti, sono il luogo ideale dove fare rete e dove ospedale e territorio si incontrano.

Perciò, la maggioranza, l’assessorato e i neo commissari sono al lavoro non per chiudere, ma per rafforzare i servizi, valorizzare e incentivare medici e professionisti, mettere risorse ma soprattutto una migliore organizzazione per abbattere le liste d’attesa e costruire una Sanità con al centro i pazienti e vicina al domicilio dei pazienti, questo è un punto fermo della nostra azione e del nostro programma.

“Il San Marcellino è stato uno dei primi presidi ad essere visitato dal commissario, a pochi giorni dalla sua nomina – afferma Sandro Porcu – questo dimostra l’attenzione verso il territorio. Atzori da subito si è impegnato a dare risposte concrete sulle gravi criticità esposte dal personale del presidio sarrabese, e a lavorare nel medio e lungo periodo, insieme all’assessorato, per il potenziamento della struttura, non certo per la sua chiusura”.

