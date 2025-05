Cagliari sconfitto per 2-0: il Napoli è campione d’Italia

Gli uomini di Nicola hanno retto per 40 minuti, grazie anche alle belle parate di Sherri. Solo un super gol ha potuto sbloccare una gara che non ha avuto alcuna storia per i rossoblù

Il Napoli è campione d’Italia della stagione 2024/25: gli azzurri superano per 2-0 il Cagliari grazie ai gol di McTominay e Lukaku, i due protagonisti della cavalcata della squadra di Antonio Conte.

Gli uomini di Nicola hanno retto per 40 minuti, grazie anche alle belle parate di Sherri. Solo un super gol ha potuto sbloccare una gara che non ha avuto alcuna storia per i rossoblù.

La stagione del Cagliari si chiude con una sconfitta. Nelle prossime settimane, la società definirà le linee guida della prossima annata, se con Nicola o meno in panchina.

La Partita.

La serata che vale una stagione inizia con un Napoli all’arrembaggio, alla ricerca del gol. Però trova un super Sherri: al 9’ su Spinazzola, e al 14’ su Rrahmani. Al 24’ Mina salva su Lukaku: il Cagliari contiene bene le sortite azzurre. Al 38’ Sherri frena Spinazzola, ma nulla può due minuti dopo su McTominay: in mezza rovesciata sigla l’1-0.

Il raddoppio azzurro arriva al 50’: Lukaku va via di potenza a Mina e supera Sherri in uscita. Al 62’ è ancora grande Sherri che blocca un possibile gol in uscita su Neres. La partita a questo punto si spegne, anche se il Napoli prova in qualche modo a trovare il tris.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it