Napoli-Cagliari 2-0, le pagelle: Mina e Sherri alzano la diga, Zappa la apre

Il Cagliari perde 2-0 al Maradona e lascia spazio alla festa dei campioni d’Italia del Napoli. Dopo 40 minuti di lotta il gol di McTominay spezza le ambizioni sarde, con la complicità di una pessima marcatura di Zappa. Nel secondo tempo la squadra di Nicola prova ad alzare il baricentro, ma dopo 5 minuti arriva il colpo del ko di Lukaku. Le pagelle rossoblù:

Sherri 6,5: Qualche parata degna di nota, ma anche qualche incertezza soprattutto nelle uscite. Resta comunque una gara positiva e negli interventi possibili risponde presente. (82′ Ciocci sv)

Mina 6,5: Asfissiante su Lukaku, soprattutto nel primo tempo dove è impeccabile. Nella ripresa male sul gol dello stesso attaccante belga, poi qualche altra sbavatura. Ma è uno dei pochi a non sentire la pressione del Maradona.

Luperto 6: Ordinato e grintoso per tutto il primo tempo. Nella ripresa appena sale un po’ il Cagliari prende il 2-0.

Zappa 5: Malissimo nella marcatura in occasione del gol di McTominay.

Augello 5,5: Si propone spesso a sinistra, ma la squadra fatica a salire. Pericolosa sbavatura con un retropassaggio nel primo tempo. (73′ Obert 6: Ingresso col piglio giusto, ma solo in tempo per la passerella finale del Napoli)

Adopo 5,5: Sul gol del 2-0 un po’ troppo buono con Lukaku.

Deiola 5,5: Buon primo tempo, ma nella ripresa anche lui sparisce dal campo dopo il raddoppio.

Makoumbou 5,5: Rischia grosso con quella manata a Raspadori nel primo tempo. Rallenta sempre il giro palla. (56′ Marin 5,5: Entra a partita già chiusa, gioca semplice senza aggiungere niente)

Zortea 5,5: Costretto a stare basso, ma finché è in campo da un discreto contributo considerate anche le non perfette condizioni. (56′ Kingstone 5,5: Subito ingabbiato dalla retroguardia azzurra, non entra mai in partita)

Viola 5: Pochi palloni toccati, ma tanti errori tecnici non da lui. Tra i rossoblù è quello che forse soffre di più il contesto del grande evento. (56′ Palomino 6: Entra e saluta subito Raspadori con legnata)

Piccoli 5: L’unico pallone che tocca lo deposita in porta, ma a gioco fermo. Per il resto è un’entità astratta. Ma dopo il grande lavoro per tutta la stagione, una partita defaticante ci sta.

Nicola 5,5: Squadra troppo bassa e senza idee. Ma stava giocando in una bolgia contro la squadra più forte del campionato. Non gli si poteva chiedere troppo, ma forse un pizzico in più di “facci manna” ci sarebbe voluto.

