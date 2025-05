Mobilità in Sardegna, ogni giorno oltre 1 milione di sardi prende i mezzi

L'Isola si attesta anche tra le regioni leader per l'esercizio della mobilità attiva, con un dato sugli spostamenti a piedi o in bicicletta ben superiore alla media italiana

Da un evento organizzato da Confartigianato sono emersi dei dati interessanti sulla mobilità in Sardegna. Secondo i report, oltre un milione di sardi si spostano quotidianamente con i mezzi.

Nel complesso, si tratta di oltre il 67,7% della popolazione residente e gli spostamenti giornalieri in media sono 2.565.996, con una distanza media pro capite di 68,13 Km. Un dato in crescita rispetto al 2023 di circa il 4%.

Secondo lo studio di Isfort, il 32% compie spostamenti per compiere tragitti casa-lavoro, il 32% per altre attività, il 29% per il tempo libero e infine il 6% per motivi di studio.

L’analisi ha preso in considerazione tutti i mezzi di trasporto: dalle automobili agli Ncc, passando per autobus e treni.

Inoltre, la Sardegna presenta anche una delle percentuali più alte in Italia di mobilità attiva. Stando ai dati acquisiti per il 2023, infatti, il 54,8% dei residenti ha dichiarato di spostarsi a piedi o in bicicletta per le sue attività quotidiane. Una percentuale superiore alla media nazionale che è invece del 41%.

“Questi dati evidenziano l’importanza della mobilità quotidiana nella vita dei sardi e sottolineano la necessità di politiche di trasporto pubblico e infrastrutture adeguate a supportare gli spostamenti della popolazione” ha commentato Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna.

“La sostenibilità nella mobilità – prosegue – non è basata su un’unica opzione più le persone possono scegliere come muoversi, più modalità di trasporto hanno a disposizione e più è possibile arrivare ad un trasporto eco-compatibile, contribuendo a minori emissioni, minore consumo di risorse non rinnovabili e miglioramento della qualità della vita”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it