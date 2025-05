Il Pd accoglie con favore la smentita di Bartolazzi: “Parole opportune”

Dopo essersi dissociato dalla frase shock che era stata attribuita, ma mai pronunciata, a Bartolazzi, il gruppo del Pd in Consiglio Regionale ha accolto con favore la smentita dell’assessore.

“Il Gruppo del Pd in Consiglio Regionale ritiene opportune le parole dell’Assessore Bartolazzi che, in un comunicato, ha smentito articoli di stampa in relazione alle cure dei pazienti ultra ottantenni, ribadendo che ‘se non si investe decisamente in prevenzione, si rischia di arrivare ad un punto di non sostenibilità del sistema sanitario pubblico, non solo in Sardegna, ma a livello nazionale'” si legge in un comunicato.

“Il Gruppo del Pd riconferma il suo impegno a ‘raddrizzare la gestione della Sanità sarda’. Tali concetti sono senz’altro in linea con quelli da noi espressi nel comunicato diramato stamattina dal titolo ‘Accesso alle cure. Il Pd continua il proprio impegno’. Ribadiamo – si conclude la nota – che la nostra priorità è la ‘prevenzione, l’accesso equo alle terapie e l’efficienza della spesa’”.

