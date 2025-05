Bartolazzi, il Pd si dissocia dalle frasi shock: “La salute non c’entra col bilancio”

Un vero e proprio terremoto quello scatenato dall’assessore Armando Bartolazzi. L’esponente della Giunta Todde giovedì scorso, durante un convegno di Federsanità, ha affermato che “alcune terapie non possono essere date ai pazienti di 80 anni”, riferendosi ai farmaci oncologici che assorbono quasi l’80% della spesa complessiva prevista dall’apposito stanziamento pubblico.

Una posizione che ha scatenato le ire del centrodestra, ma anche dei colleghi della maggioranza, in particolare dal Partito Democratico che si dissocia dall’assessore di quota 5 Stelle con una nota. “Sostenere che sia difficile somministrare terapie e farmaci innovativi ai pazienti over 80, perché troppo costosi, equivale a introdurre un criterio anagrafico discriminatorio, in aperto contrasto con il principio costituzionale dell’universalità del diritto alla salute ed in contrasto con il ruolo del medico”.

Per i dem “la salute non può essere messa a rischio per esigenze di bilancio”. E ancora: “Davanti al diritto alla cura delle persone, bisogna esperire ogni tentativo e ricercare con attenzione delle soluzioni efficaci e mirate che tutelino i più fragili. Ogni paziente ha diritto alla cura, indipendentemente dall’età”. Il gruppo del Partito democratico “continua il proprio impegno affinché sia garantito il diritto fondamentale all’accesso alle cure. La nostra priorità è la prevenzione, l’accesso equo alle terapie e l’efficienza della spesa, non il taglio indiscriminato”.

