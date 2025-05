Mura: “Cagliari ha tesoretto da 30 milioni, lo si usi per sicurezza e pulizia”

"Chiediamo che l'amministrazione utilizzi questi fondi con trasparenza e lungimiranza per le priorità emergenziali", ha aggiunto il consigliere Mura

Mura: “Cagliari ha tesoretto da 30 milioni, lo si usi per sicurezza...

Roberto Mura, consigliere di centrodestra del comune di Cagliari, ha esposto come l’amministrazione del capoluogo isolano possegga risorse per circa 30 milioni di euro libere da vincoli statali o regionali.

“A Cagliari un tesoretto da 30 milioni di euro. Usiamolo subito per le emergenze principali della Città: pulizia, sicurezza, decoro e vivibilità. È un’opportunità da non perdere. La città di Cagliari ha bisogno di risposte immediate e concrete. Questo tesoretto di quasi 30 milioni di euro rappresenta la possibilità di agire subito, senza attendere finanziamenti esterni o burocrazie complesse”, dichiara Mura.

“Chiediamo un impegno chiaro e celere all’Amministrazione comunale: utilizzi questi fondi con lungimiranza e trasparenza, concentrandosi sulle priorità emergenziali. Non solo. È fondamentale che cresca anche la capacità di spesa sulle risorse vincolate. Questo significa potenziare la macchina amministrativa, incrementare il personale e migliorare le condizioni lavorative all’interno del Comune”.

