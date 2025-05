Momenti di paura a Elmas, allarme bomba nella sede GLS

Poco dopo le 6:30 una telefonata anonima pervenuta al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un ordigno presso la filiale GLS nella zona industriale di Elmas. L’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, inviando sul posto una pattuglia della Stazione, gli artificieri del Nucleo Investigativo e un’unità cinofila anti esplosivo del Comando Provinciale, mentre altre pattuglie hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Il personale della sede è stato evacuato in via precauzionale e tenuto a distanza di sicurezza. Al momento gli artificieri stanno procedendo alle operazioni di bonifica, coadiuvati dai conduttori cinofili, ispezionando sia i locali interni sia i piazzali esterni. Fino al completamento delle verifiche non è possibile stabilire se la minaccia sia reale o si tratti di un falso allarme.

Parallelamente i Carabinieri hanno avviato accertamenti per individuare l’autore della telefonata e sono in corso le analisi dei filmati della videosorveglianza presenti nell’area industriale.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena le operazioni di bonifica si saranno concluse e saranno disponibili elementi certi sull’esito degli accertamenti.

