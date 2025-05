Rete Oncologica Regionale, Bartolazzi: “Siamo in linea con indicazioni Agenas”

L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha commentato l’indagine Agenas relativa al livello di attuazione delle Reti Oncologiche nelle regioni italiane.

“Inquadra una situazione che ben conosciamo e sulla quale stiamo lavorando già da tempo con azioni strutturali, in grado di produrre cambiamenti concreti” ha affermato Bartolazzi.

“Puntiamo sull’attivazione di percorsi integrati multidisciplinari e sull’omogeneizzazione delle cure, attraverso l’abbattimento delle cosiddette variazioni ingiustificate nell’assistenza sanitaria, che non trovano ragion d’essere in virtù delle condizioni cliniche del paziente né all’interno dei protocolli di cura”.

Tra gli elementi su cui si sta lavorando c’è il tema della razionalizzazione delle attività strategiche e poi la sfida della ricerca: “su cui crediamo molto e che contiamo possa produrre maggior equità di accesso a nuove chance terapeutiche e diagnostiche” afferma ancora l’assessore.

“Attualmente – conclude Bartolazzi – la Regione Sardegna sostiene da sé insieme ad altre regioni autonome le spese per i farmaci innovativi, inclusi quelli oncologici, in quanto esclusa dai rimborsi previsti dal fondo Aifa per queste terapie. È in corso un dialogo ben avviato con l’Agenzia del Farmaco per superare questo gap”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it