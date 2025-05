Conte si schiera al fianco di Todde: “Andrà avanti per chiarire suo operato”

Dopo la risposta di Alessandra Todde alla sentenza sulla sua decadenza, è intervenuto immediatamente anche Giuseppe Conte, leader nazionale del Movimento 5 Stelle.

“La presidente Todde ha già anticipato che, come in un sistema che si rispetti, impugnerà questo provvedimento per alcuni profili che non sono condivisibili” afferma il leader dei 5 Stelle.

“Per il resto, è stato anche chiarito che non era certo il comitato elettorale che poteva dichiarare la decadenza e nel pieno dei suoi poteri”.

“Quindi la presidente – prosegue Conte – continuerà a esercitare i suoi poteri e continuerà con tutti i gradi di giudizio a chiarire in pienezza di trasparenza e in pienezza di correttezza il suo operato, la trasparenza del suo operato anche per quanto riguarda le spese elettorali, visto che lei non le ha sostenute personalmente, ma le ha sostenute un comitato elettorale che ha rendiconto”.

Conte poi allontana l’ipotesi della fine anticipata della Legislatura: “Innanzitutto le opposizioni, prima di parlare in modo così scomposto, si facciano consigliare dai legali e cerchiamo di interpretare bene le sentenze. Noi le sentenze le rispettiamo sempre. Noi con la magistratura non accettiamo mai uno scontro politico, riteniamo sempre i magistrati assolutamente, nell’esercizio delle loro prerogative, del tutto autonomi e indipendenti”.

