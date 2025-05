Caso Todde, il Pd al fianco della Presidente: “C’è fiducia in lei”

Non solo il Movimento 5 Stelle e i diversi partiti di centrosinistra, ma anche il Partito Democratico ha espresso in queste ore la propria fiducia in Alessandra Todde. E’ stato il vicecapogruppo Roberto Deriu a confermare la volontà di proseguire compatti.

“Noi ribadiamo la nostra fiducia nella presidente. La sosteniamo nella sua volontà di fare piena luce su un tema complicato sotto il profilo giuridico, e da accertare ancora rispetto ad alcuni fatti e alla loro conseguenza. Un passaggio di un iter processuale che sarà molto lungo, come d’altronde avevamo già detto. Bisogna aspettare, per quanto riguarda il Consiglio regionale e quindi la decadenza, una pronuncia definitiva: senza non è possibile per il Consiglio pronunciarsi in modo formale”.

C’è anche il ricorso alla Consulta per il conflitto di attribuzione, relativo all’ingiunzione dell’organo amministrativo.

Dal 3 gennaio siamo dentro un iter processuale di accertamento dei fatti e del diritto che è molto complesso. Lo sapevano i cittadini, lo sappiamo noi, quindi bisogna proseguire il lavoro senza perdere tempo. L’attività istituzionale deve proseguire con maggior lena proprio nella ipotesi che ci siano nuovi problemi che vanno tutti affrontati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it