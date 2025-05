Nuoro, Conte sostiene Todde: “I cittadini l’hanno promossa”

Giuseppe Conte, il leader nazionale del Movimento 5 Stelle, è venuto in visita a Nuoro quest’oggi.

Una visita che era stata già preannunciata nelle scorse settimane con lo scopo di sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco pentastellato Emiliano Fenu. Poi, essendosi svolta all’indomani della sentenza del Tribunale di Cagliari, lo scopo è divenuto anche quello di dare sostegno alla presidente della Regione Alessandra Todde.

Todde progetto vincente. “Lavoriamo tutti i giorni su tutti territori con grande generosità per costruire progetti concreti, aperti alle coalizioni su presupposti che siano utili per le rispettive comunità territoriali. Il caso di Alessandra Todde è stato un progetto vincente, lei sta facendo molto bene e sta dimostrando di mantenere gli impegni presi con i cittadini per cambiare rotta”.

I cittadini hanno promosso Alessandra. “Abbiamo un progetto concreto, solido di impegni molto seri presi per quanto riguarda la transizione ecologiche, la tutela delle risorse naturali, le prospettive energetiche e sanità. Tutti questi impegni ce li hanno chiesti i cittadini e hanno promosso Alessandra”.

Attacco al centrodestra. “Quindi io capisco il nervosismo di tutti gli avvoltoi del centrodestra che hanno fatto macerie di questo territorio e che hanno sperperato fondi pubblici per arricchire alcuni gruppi particolari ben precisi e hanno lasciato un disastro. Però ora farebbero bene a tacere e a interrogarsi come, con quale faccia tosta, ancora abbiamo loro e in complicità con il governo nazionale abbiamo addirittura un ministro delle infrastrutture che continua a tagliare.

Sostegno anche per l’assessore Bartolazzi. “E’ notizia di pochi giorni fa, 25 milioni per la manutenzione delle strade e qui bisognerebbe curarle invece le strade, l’infrastruttura primaria, tagli alla sanità e qui invece bisognerebbe investire tanto e rimboccarsi le maniche come sta facendo alla sanità il nostro Bartolazzi”.

Sul candidato sindaco Emiliano Fenu. “Emiliano ha lavorato con me, lo conosco da tempo, alla Camera dei deputati ricordiamo le sue battaglie. Quelle contro gli extra profitti e quindi contro tutte le lobby che si arricchiscono mentre i cittadini italiani si impoveriscono sempre più con il ceto medio ormai in una fascia sempre più bassa e sempre più in difficoltà. Credo che come sindaco farebbe non bene, benissimo”.

