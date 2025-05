Sassari, 69enne in rianimazione: aveva bevuto del brillantante

L’uomo ha aperto il frigo e non si è accorto che la bottiglia da cui stava bevendo non fosse quella dell’acqua: la corsa in ospedale per il ricovero

Un uomo di 69 anni di Sassari è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santissima Annunziata in seguito all’aver bevuto per sbaglio del brillantante per lavastoviglie.

L’uomo si è presentato al pronto soccorso stamane lamentando dolori molto forti allo stomaco. Qui ha raccontato di aver bevuto da una bottiglia conservata in frigo, non accorgendosi che non fosse acqua.

I medici hanno deciso di ricoverarlo immediatamente in rianimazione, dove è stato sedato e intubato. Le sue condizioni sono monitorate costantemente, viste le lesioni interne dovuto all’ingerimento del prodotto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it