Violenza a Cagliari, Serra (Fi): “Basta, serve una svolta immediata”

Il coordinatore cittadino di Forza Italia prova a dare una strigliata all’amministrazione comunale chiedendo un intervento più deciso sui casi di violenza recenti in città

È necessario intervenire e farlo al più presto: è questo l’appello che il coordinatore cittadino di Forza Italia, Alessandro Serra, lancia all’amministrazione comunale in seguito ai recenti casi di violenza avvenuti in via Roma e piazza del Carmine a Cagliari.

“La misura è colma. Quanto accaduto la scorsa notte nel centro cittadino è l’ennesimo episodio di una deriva che non possiamo più accettare. Cagliari, città da sempre tranquilla e ospitale, non può diventare ostaggio di violenza, degrado e illegalità”.

Alessandro Serra commenta con preoccupazione il grave fatto avvenuto in via Roma, dove una lite si è trasformata in un tentato omicidio a colpi di bottiglia.

“I residenti, i commercianti e i frequentatori del centro non possono vivere nella paura, costretti ad assistere impotenti a scene di violenza che si ripetono con inquietante frequenza. È inaccettabile che intere zone si trasformino in territori senza legge, dove la criminalità agisce impunemente.”

Quindi la strigliata nei confronti della giunta Zedda.

“L’impegno delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il loro lavoro quotidiano, non può restare isolato: deve essere accompagnato da soluzioni politiche e amministrative concrete, mirate a riportare sicurezza, legalità e decoro nei rioni. Chiediamo al Comune, alla Prefettura e alle istituzioni competenti un’azione coordinata e determinata: più controlli, più sicurezza, ma anche un piano di rigenerazione sociale per restituire dignità ai quartieri e serenità ai cittadini”.

