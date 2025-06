Il tour delle Pink Flamingos in Ogliastra: incontro felice a Lanusei

Anche quest’anno i “Fenicotteri Rosa” in sella alle loro biciclette hanno deciso di intraprendere un tour della Sardegna per testimoniare il loro percorso di cura contro il tumore

Nel primo pomeriggio di ieri le cicliste delle Pink Flamingos che stanno compiendo il tour della Sardegna hanno fatto tappa nell’Oncologia dell’ospedale della Nostra Signora della Mercede.

Anche quest’anno i “Fenicotteri Rosa” in sella alle loro biciclette hanno deciso di intraprendere un tour della Sardegna per testimoniare il loro percorso di cura contro il tumore e per promuovere una raccolta fondi per acquistare un terzo casco refrigerante da donare alle oncologie sarde. Uno di questi preziosi macchinari è stato

consegnato lo scorso dicembre proprio all’ospedale di Lanusei, contribuendo a rafforzare il legame speciale che esiste tra questo gruppo di coraggiosissime donne e la comunità ogliastrina.

Le 15 cicliste sono arrivate intorno nel primo pomeriggio di ieri sul piazzale dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Ad accoglierle la direzione aziendale della Asl Ogliastra ed il servizio sociosanitario, insieme ad una nutrita rappresentanza degli operatori sanitari del presidio ospedaliero. Presente anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, che ha salutato con piacere l’arrivo della colorata carovana..

“Siamo felici di potervi accogliere anche quest’anno qui a Lanusei – ha detto Diego Cabitza, commissario straordinario della Asl – come Azienda condividiamo appieno gli obiettivi che state portando avanti con questa iniziativa. Con il vostro esempio, date la dimostrazione alle persone che la salute dipende anche dai comportamenti individuali: vivere una vita sana consente di prevenire tante malattie ed evita spiacevoli incidenti di percorso nel corso della nostra esistenza”.

