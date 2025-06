Cagliari, barca rovesciata a Cala Fighera: paura per l’equipaggio

Attimi di paura nelle acque tra Cala Fighera e Marina Piccola, a Cagliari. Un natante di circa 5 metri si è rovesciato con 4 persone a bordo, facendo scattare l’intervento urgente dei Vigili del fuoco, con le squadre specialistiche del Distaccamento Porto, i sommozzatori e la Sezione Navale.

All’arrivo dei soccorritori, due occupanti erano già stati messi in salvo da un’altra imbarcazione. Gli altri due erano riusciti a raggiungere la scogliera: anche loro sono stati recuperati e messi in sicurezza dai sommozzatori, che li hanno trasferiti a bordo di una seconda barca di supporto.

La priorità è poi passata alla messa in sicurezza del natante, che rischiava di affondare e provocare un inquinamento marino. Utilizzando palloni di galleggiamento, i Vigili del fuoco sono riusciti a riportare la barca in assetto di navigazione. Successivamente, con l’ausilio della motobarca della Sezione Navale, il mezzo è stato trainato in sicurezza fino al porto di Marina Piccola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it