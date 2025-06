Giacomo Dessì è il nuovo direttore di Cagliaripad

Cagliaripad, dal 2 giugno, inizia una nuova fase: alla guida del giornale infatti ci sarà Giacomo Dessì. Succede a Simone Spada, che ha condotto il quotidiano dall’1 settembre 2022.

Ecco i messaggi di ringraziamento e di buon auspicio dei due direttori e della proprietà della testata.

Due anni e mezzo fa, quando accettai l’incarico di dirigere Cagliaripad, scrissi che “bisogna attraversarla la vita che passa attraverso un giornale. Noi la racconteremo con tutto il nostro entusiasmo, impegno, talento e coraggio”.

Sono molto felice di aver mantenuto la promessa, del percorso fatto insieme ad un gruppo di redattori fantastici che ha contribuito a fortificare la posizione del giornale nel panorama sardo. La notizia è diventata davvero un luogo da leggere e vivere.

Oggi la mia vita richiede nuove necessità personali. Ecco perché ho ritenuto fosse giunto il momento di fare un passo indietro, garantendo al giornale di prendere una nuova strada e portare avanti il processo di crescita.

Auguro un grosso in bocca al lupo al nuovo direttore Giacomo Dessì, la cui competenza e professionalità sono di altissimo livello. Rimarrò a sua disposizione: la collaborazione con Cagliaripad andrà avanti al fine di sviluppare nuovi ed interessanti progetti.

Ringrazio infinitamente gli editori Massimo Lai e Claudia Erdas: nel settembre 2022 hanno investito in me con grande visione. Siamo cresciuti insieme, si è creato un rapporto umano che va oltre la professione. A loro dedico affetto e riconoscenza: rappresentano una grande risorsa per il giornalismo sardo.

Simone Spada

Ho accettato con entusiasmo l’incarico che mi è stato conferito. Si tratta di una grande responsabilità, sia nei confronti di chi ha scelto di accordarmi la fiducia sia nei confronti dei lettori.

Ringrazio Massimo Lai e Claudia Erdas per avermi concesso questa grande opportunità, affidando le chiavi di un quotidiano così importante a un giornalista di 34 anni che viene da una lunga gavetta e che loro stessi hanno contribuito a formare professionalmente. E sempre grazie a loro avrò la possibilità di essere affiancato da due formidabili collaboratori come Maria Laura Scifo ed Emanuele Olla, a completare una squadra giovane e attrezzata ad affrontare un mondo dell’informazione in continuo cambiamento.

Il nostro lavoro sarà all’insegna della continuità con quanto fatto da Simone Spada, a cui va il mio personale grazie per avermi trasmesso importanti insegnamenti professionali, ma soprattutto un grande spirito di appartenenza. Dietro Cagliaripad, infatti, c’è il lavoro quotidiano di un gruppo di persone serie e leali che danno il massimo per restituire un servizio alla collettività. Una squadra con un cuore pulsante che batte per chi ha il piacere di leggerci. Da qui ripartiamo.

Giacomo Dessì

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Simone per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante il suo incarico. La sua competenza, unita a qualità umane di grande spessore, ha rappresentato per noi un autentico valore aggiunto.

A Giacomo vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare con competenza e visione il prossimo capitolo di questa realtà.

Massimo Lai e Claudia Erdas

