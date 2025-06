Giave, giovane grifone colpito da un’auto: la Forestale lo trae in salvo

Il rapace stava per spiccare il volo quando è stato colpito da un'auto: una disavventura ma per fortuna a lieto fine, poiché il grifone è stato tempestivamente curato

Incidente ma per fortuna con un lieto fine per il giovane grifone Perdas, che fa parte della folta colonia sarda tenuta sotto osservazione. Questo pomeriggio lungo la 131, in prossimità di Giave, il rapace è stato colpito da un’auto mentre stava per spiccare il volo.

Fortunatamente, l’auto lo ha colpito solamente di striscio e senza troppe conseguenze. Poco dopo è stato poi tempestivo l’intervento della Forestale che, avvisata di quanto accaduto, ha potuto soccorrere e proteggere l’animale.

Il grifone è stato così portato al Centro di recupero della fauna selvatica di Forestas, a Bonassai. Qui sono stati svolti i primi accertamenti che hanno evidenziato l’assenza di fratture.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it