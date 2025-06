Festa a Cagliari, il Comune celebra Giovanni Sulis: ha compiuto 100 anni

Passeggiate quotidiane e niente automobile: è questo il segreto di Giovanni Sulis, cittadino di Cagliari che ieri ha compiuto 100 anni.

Il Comune ha così voluto rendergli omaggio con una targa ricordo, che gli è stata consegnata dalla Consigliera comunale Marzia Cilloccu.

“Un traguardo prestigioso quello raggiunto dal signor Sulis che ha vissuto una vita fatta di sobrietà, disciplina e tanto amore per la famiglia” ha scritto il comune in un comunicato.

“Giovanni Sulis, nato a Tonara ma residente da sempre nel quartiere Is Mirrionis di Cagliari, ha festeggiato il secolo di vita circondato dall’affetto della moglie Michela, dei figli e dei nipoti. Ex poliziotto, in servizio per decenni all’ufficio di viale Buoncammino, è conosciuto per il suo rigore – si legge ancora nella nota – ma anche per il cuore grande e l’infinita dedizione alla famiglia”.

