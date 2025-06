Oschiri, suv si schianta contro il guardrail: ferito il conducente

Mattinata movimentata lungo la Statale 729, all’altezza del chilometro 34 in direzione Sassari, nel territorio comunale di Oschiri. Un Suv è andato a schiantarsi frontalmente contro il guardrail nei pressi del bivio per la chiesa campestre della Madonna di Castro.

A seguito del violento impatto, il mezzo ha riportato gravi danni. Ferito il conducente, prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Ozieri per le cure del caso. Le sue condizioni non sono al momento note, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, i Carabinieri e gli operatori del servizio di emergenza, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

